        Son dakika: Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

        Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında, liderliğini Derkan Başer'in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 19.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:00
        Derkan Başer suç örgütüne operasyon!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ile uzun süredir yürüttüğü mücadele devam ediyor.

        Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği’nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) Mali Analiz Raporu doğrultusunda operasyon kararı aldı.

        Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için suç gelirlerini aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı.

        Habertürk Anasayfa