Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2025: Ege Denizi art arda sallanıyor! Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'ndeki sarsıntılar devam ediyor! 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 07:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          15 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-15 08:25:17 36.75056 25.58833 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-15 06:37:39 36.65111 25.62083 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

          2025-02-15 05:18:27 36.48333 25.66889 6.49 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-15 04:19:5636.5227825.713617.0ML3.1Ege Denizi

          2025-02-15 04:15:5436.5227825.498067.0ML3.1Ege Denizi

          2025-02-15 04:11:03 36.58944 25.77667 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-15 03:18:52 36.5725 25.43639 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-15 02:34:55 36.52111 25.55806 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-15 02:24:31 36.52972 25.54222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-15 01:45:17 36.60861 25.79472 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

          2025-02-15 00:08:55 36.66083 25.65056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Habertürk Anasayfa