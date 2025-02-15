Ege Denizi'ndeki sarsıntılar devam ediyor! 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. İşte 15 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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15 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-15 08:25:17 36.75056 25.58833 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-15 06:37:39 36.65111 25.62083 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-15 05:18:27 36.48333 25.66889 6.49 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-15 04:19:5636.5227825.713617.0ML3.1Ege Denizi
2025-02-15 04:15:5436.5227825.498067.0ML3.1Ege Denizi
2025-02-15 04:11:03 36.58944 25.77667 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-15 03:18:52 36.5725 25.43639 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-15 02:34:55 36.52111 25.55806 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-15 02:24:31 36.52972 25.54222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-15 01:45:17 36.60861 25.79472 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-15 00:08:55 36.66083 25.65056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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