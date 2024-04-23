Son dakika depremler: 23 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli verileriyle deprem listesi
Son dakika deprem haberleri, sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Ülkemizde gün boyunca yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. "Az önce deprem oldu mu, en son nerede oldu?" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleriyle yanıtlanıyor. En son verilere göre; 23 Nisan'da, sabah saatlerinde Antalya Kaş'ta bir sarsıntı meydana geldi. İşte, 23 Nisan 2024 Türkiye'de kaydedilen son depremler...
- 1
Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 23 Nisan gerçekleşen son depremlerin listesi...
- 2
KAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.37’de meydana gelen sarsıntının 28,43 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Kaş ilçesi açıklarında dün gece de bir deprem meydana gelmişti. AFAD bu depremin de 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.
HATAY'DA DEPREM!
23 Nisan sabah 7:35 sularında Hatay, Antakya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi verilerine göre depremin büyüklüğü 2.2 olarak kaydedildi.
- 3
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Sabaha karşı 03:30'da ise Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı meydana geldi. Göksun merkezli depremin büyüklüğü ise 2.3 oalrak bildirildi.
-
- 4
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ