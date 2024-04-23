KAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.37’de meydana gelen sarsıntının 28,43 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.



Kaş ilçesi açıklarında dün gece de bir deprem meydana gelmişti. AFAD bu depremin de 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

HATAY'DA DEPREM!

23 Nisan sabah 7:35 sularında Hatay, Antakya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi verilerine göre depremin büyüklüğü 2.2 olarak kaydedildi.