Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 23 Nisan gerçekleşen son depremlerin listesi...