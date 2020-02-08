08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Yardımlara ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi" dedi.
"KIZILAY'A HAKSIZLIK YAPILMASIN"
"Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor" diyen Soylu, Kızılay'a haksızlık yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar" diye konuştu.
"BİNALARIN 558'İ ACİL YIKILACAK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 201 binanın yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirterek "Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı" ifadelerini kullandı. Hasar tespit çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Kurum, "263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi" dedi.
"TARİHİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ"
"Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
"50 BİNE KADAR FAİZSİZ KREDİ"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Esnaflarımız talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi.
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