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Son dakika deprem: Türkiye'de deprem mi oldu, nerede? 23 Ocak AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika deprem İstanbul'da hissedilen Balıkesir depremi sonrası araştırılıyor. Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen AFAD tarafından da bilgi notu geçilirken depremin 4.7 büyüklüğünde ve 11.49 km derinlikte gerçekleştiği paylaşıldı. İşte 23 Ocak AFAD-Kandilli son depremler listesi

23.01.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem: Türkiye'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler harita

23 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER - 23 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.23 09:37:10 38.8782 27.9073 7.3 -.- 2.2 -.- SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.01.23 08:30:38 37.8540 32.0233 8.7 -.- 1.8 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2022.01.23 06:26:50 36.9573 28.3090 5.0 -.- 2.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.23 06:22:17 36.9565 28.2733 7.6 -.- 2.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.23 05:57:46 40.7227 31.3915 8.9 -.- 1.6 -.- YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.01.23 04:37:32 38.9505 41.4743 5.4 -.- 2.2 -.- YESILOVA-(MUS) İlksel
2022.01.23 04:29:13 39.9708 39.7798 13.4 -.- 1.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2022.01.23 03:45:20 34.5482 26.3205 60.2 -.- 4.4 4.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.23 03:26:31 39.9510 25.5740 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.23 02:43:51 37.0130 28.6805 15.4 -.- 1.8 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.01.23 02:40:42 39.0658 36.0063 8.1 -.- 2.0 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.23 02:33:22 39.0802 35.9648 4.4 -.- 3.2 3.2 SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.23 01:09:50 39.5708 28.7783 7.1 -.- 2.0 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.01.23 00:36:53 32.6397 35.4660 7.6 -.- 4.2 -.- DOGU AKDENIZ İlksel

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