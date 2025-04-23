Deprem sırasında balkondan atladı!
İstanbul Arnavutköy'de deprem anında balkondan atlayan kişi ağır yaralandı
Arnavutköy'de bir kişi 6,2 büyüklüğündeki deprem anında yaşadığı binanın 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3'üncü katında yaşayan bir kişi, balkondan atladı.
Beton zemine düşen vatandaş ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı.