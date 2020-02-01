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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 24 Ocak Cuma akşamı Elazığ'da yaşanan ve 41 kişinin can verdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, muhalefet tarafından gündeme getirilen, "Son 17 yılda yapılan deprem yardım paraları nereye harcandı" sorusuna, hazırladığı bir video kliple cevap verdi.

"DEPREM YARDIMLARI ARTARAK SÜRÜYOR"

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" denildi.