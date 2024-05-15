EGE DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Ege Denizi açıkları bir saat içinde 4 kez sallandı. Depremlerin en büyüğü saat 07:57'de İzmir'in Karaburun ilçesine 45.60 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.