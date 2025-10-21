Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 21 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
- 1
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 21 Ekim 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Alınan verilere göre Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 21 Ekim 2025 son depremler listesi…
- 2
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.05’te Kahramanmaraş Pazarcık merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.9 olarak ölçülen deprem, yerin 4.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- 3
21 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2025-10-21 05:05:59 37.28778 36.99167 4.27 ML 3.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
-
- 4
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6