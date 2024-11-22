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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ |Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 22 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Düzce deprem ile sallandı! 22 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Düzce'de deprem oldu. Düzce depremi merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar 22 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 07:14 Güncelleme: 22.11.2024 - 07:14
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        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Düzce’de deprem meydana geldi. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Kasım 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          DÜZCE’DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 03.54’te Düzce ili Kaynaşlı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki sarstının derinliği 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          Yer: YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)

          Tarih: 2024.11.22

          Saat: 03:54:30

          Enlem: 40.7387

          Boylam: 31.3698

          Derinlik: 4.4

          Büyüklük: 3.1

        • 4
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