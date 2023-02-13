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Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Mukadderat!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde, yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Bu sırada 'Mukadderat' sözünü yineleyen Alpargün, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana´daki tüm binalar hasar gördü" dedi

Giriş: 13.02.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
AKILAMAZ SAVUNMA! Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Mukadderat! - Son dakika deprem haberleri
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi kendisini böyle savundu!
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DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

70 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

DHA'da yer alan habere göre enkaza dönen binadan 70 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC´DE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı.

KOM EKİPLERİNCE ADANA'YA GETİRİLDİ

Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana´ya getirildi.

"ADANA'DA TÜM BİNALAR HASAR GÖRDÜ"

Adana Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada `Mukedderat´ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana´daki tüm binalar hasar gördü" cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi´nde hakim karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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