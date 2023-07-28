Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Gün içinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 28 Temmuz Cuma günü yaşanan depremler...
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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 28 Temmuz Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
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BULGARİSTAN'DA DEPREM
AFAD verisi ile dün Bulgaristan'da saat 22.40'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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