Deprem felaketinden sonra ağlatan kavuşmalar!

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından kurtarılan baba ile kızı, Adana'da gözyaşları içinde kavuştu.
AA'da yer alan habere göre Hatay'ın Defne ilçesinde çöken 4 katlı apartmanın 2. katında yaşayan Hamza (71), eşi Yıldız (61) ve kızı Elçin Ezer (38) ile torunları Mertcan (13) ve Naz Ölmez (8) enkaz altında kaldı.
Yaşlı adam, komşularının yardımıyla Pazarcık merkezli ilk depremden 16 saat sonra hafif yaralı çıkarıldıktan sonra misafir edilmek üzere Adana'daki Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne getirildi.
Eski eşinin 81 saat sonra molozların arasından kurtardığı yaralı Elçin Ezer ise Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Elçin Ezer, cemiyet binasında depremden bir hafta sonra babası Hamza Ezer'le buluştu. Baba kız uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.
Hamza Ezer, gazetecilere, yaşadıkları travmayı atlatmanın çok zor bir süreç olduğunu söyledi.
O gece yaşadıklarını anlatan Ezer, "Yatak odasında uyuduğum sırada enkazın altında kaldım. Komşularıma seslendim, onlar beni çıkarttı enkazın altından." dedi.
Ezer, eşi ve torununun da kurtulmasını beklediğini ancak bu konuda ümitlerinin tükendiğini ifade etti.
"ELİME BİR TAŞ ALDIM, NEREYE VURDUĞUMU BİLMİYORUM KARANLIKTI"
Elçin Ezer ise evden çıkmaya çalıştığı sırada tavanın üzerlerine çöktüğünü dile getirdi.
Enkaz altında 81 saat kaldığını bildiren Ezer, "Kızım kucağımda can verdi. Kızımı kurtarmaya gücüm yetmedi. Önce kızımı verdim. Enkazın altında oğlum ve annem var, hala oradalar." ifadesini kullandı.
Ezer, yıkıntıların altındayken tahminen iki gün sonra çalışma sesi geldiğini, "Zeynep" diye seslenenler olduğunu aktardı.
Kendisinin Zeynep olmadığını söylediğini ancak sesini duyurup duyuramadığını bilemediğini kaydeden Ezer, şöyle konuştu:
"Çalışmayı bırakıp döndüler ama kimdi onlar bilmiyorum. 4'üncü günün sonunda bir ses duydum. Elime bir taş aldım, nereye vurduğumu bilmiyorum karanlıktı. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Hastaneye gönderdi ve kızımın mezarını yaptı. Antakya'dan Adana'ya sevk ettiler. 4 gündür hastanedeydim, bugün çıktım. Tesellimiz kızımın mezarının olması. Diğer canlarımızın da enkaz altından çıkartılıp mezarları olsun istiyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."
BABA-KIZ 8 GÜN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU
Hatay'da enkazdan kurtarılıp, Adana'daki hastaneye sevk edilen Ahmet Ayan da, 8 gün sonra kızı Gade'ye (4) kavuştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.
DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Ayan ailesinin oturduğu, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti.
Baba Ayan, tedavisi için Adana'daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı'nda buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.
8 GÜN BOYUNCA AYRI DÜŞTÜĞÜ OĞLUNA HASTANEDE KAVUŞTU
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından kurtarılan 19 yaşındaki anne de, 8 gün boyunca ayrı düştüğü 7 aylık oğluna hastanede kavuştu.
Nurdağı ilçesindeki iki katlı binanın birinci katında yaşayan Suriyeli Kinda İbrahim, eşi Ahmet ile 7 aylık bebekleri Mustafa Arac depremde yıkılan binanın altında kaldı.
Arama kurtarma ekiplerince depremin olduğu gün yıkıntılar arasından çıkarılan bebek, Gaziantep'teki Medical Point Hastanesinde tedavi altına alındı.
Oğlundan 15 dakika sonra kurtarılan anne Kinda İbrahim ise kocası ve kardeşinin altında bulunduğu enkazın başından ayrılmadı. Hastane yetkililerinin yaklaşık 8 gün sonra ulaştığı anne Kinda İbrahim, çocuğuna Medical Point Hastanesi'nde kavuştu.
Kocasını ve kardeşini depremde yitiren anne Kinda İbrahim, yaptığı açıklamada, yıkıntılar arasında çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, canlı çıkmayı hiç beklemediklerini söyledi.
Yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldıklarını ifade eden Kinda, "Önce bebeğimi çıkarmışlar. Sonra bana ulaştılar ancak kocam ve kardeşim vefat etmiş. Mustafa'yı çıkardıktan 15 dakika sonra beni çıkardılar. Deprem anında her şey üzerimize yıkıldı. Canlı çıkma ümidimiz yoktu. İçerde büyük travma yaşadık. Deprem olduğunda en son hatırladığım, çocuğumu kacağıma aldığım ve beklemeye başladığım oldu." diye konuştu.
Bebeğin doktoru Baver Demir, Mustafa'nın Nurdağı'ndaki ilk müdahalenin ardından hastaneye getirildiğini belirtti.
Minik Mustafa'nın vücudunda doku hasarlarının oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Tüm değerleri toparlama eğiliminde. Bugün de annesiyle buluşturduk. İnşallah sağlıkla afiyetle evlerine dönmesini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak." dedi.
Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de depremin ilk anından itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.
Şimdiye kadar hastanelerinde yaklaşık 250 depremzedeye faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Hastanemize getirilen bu depremzedelerin yaklaşık 100 tanesinin ameliyatlarını yaptık. 80 civarında hastamızı yatırarak yoğun bakımlarda tedavi etmeye başladık. Şükür ki birçoğunun hayatını kurtarmayı başardık. Bizler de depremzede olmamıza rağmen tüm çalışanlarımızla 7/24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Zor şartlar altında çalıştık. Doğalgazın olmadığı, soğuk bir ortamda eksik personelle en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."