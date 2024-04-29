Coğrafi konumu sebebiyle aktif fay hatları üzerinde yer alan yurdumuzda her gün pek çok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların kimisi hissedilmezken; kimisi şiddetli olabiliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi bugünkü son dakika depremler listesi...