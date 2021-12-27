Son dakika depremler... AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık listesine göre Türkiye yeni günde deprem fırtınası ile uyandı. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Erzurum, Amasya Çorum ve Zonguldak'ın yanı sıra İzmir, Burdur ve Konya da bugün depremle sarsıldı. Gün içerisinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre en büyük deprem ise 3,9'la Erzurum'un Tekman ilçesinde kaydedildi.İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER 27 ARALIK LİSTESİ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.27 07:17:24 40.4542 34.8060 9.4 -.- 2.0 -.- SARIMBEY-(CORUM) İlksel
2021.12.27 07:16:24 37.8693 44.6018 5.0 -.- 2.7 -.- ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2021.12.27 06:42:06 39.5085 41.1987 9.1 -.- 1.9 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 06:38:38 40.0610 38.9045 12.7 -.- 1.8 -.- OREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.27 06:16:33 39.4685 41.1322 12.0 -.- 1.8 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 06:05:13 38.9553 26.1205 12.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.27 05:59:36 39.4965 41.2062 1.3 -.- 3.8 3.9 YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:57:12 39.5022 41.1492 11.0 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:57:00 35.1540 26.9585 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 05:52:36 39.5173 41.1602 2.9 -.- 2.0 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:49:48 39.5050 41.1917 9.3 -.- 1.5 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:46:32 39.4985 41.2125 1.4 -.- 3.2 3.2 KARLICA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 05:44:14 37.9105 32.0673 1.7 -.- 1.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.12.27 05:12:32 37.5705 29.5165 5.4 -.- 2.3 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2021.12.27 03:49:13 40.1995 31.7300 8.3 -.- 1.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.27 03:41:56 39.5140 41.1543 11.3 -.- 2.3 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 03:11:59 35.2658 26.9130 8.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:45:43 35.1582 26.8463 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:27:07 35.0920 27.0260 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:20:13 35.1133 26.8727 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 02:17:12 35.0890 27.0180 5.0 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:56:03 40.0122 41.0353 5.6 -.- 2.9 -.- PASAYURDU-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.27 01:55:51 37.5203 35.9458 7.0 -.- 2.1 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.12.27 01:46:49 35.1293 26.9883 5.0 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:41:21 37.6945 27.2200 10.6 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.12.27 01:38:45 35.1767 26.9523 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:22:21 36.9355 27.2263 18.9 -.- 2.0 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.12.27 01:15:49 35.1402 27.0197 2.9 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:12:00 35.1245 27.0763 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:08:04 35.1277 26.9965 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 01:02:19 35.0583 27.0187 5.0 -.- 4.4 4.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 00:58:22 40.0582 31.0027 8.9 -.- 1.9 -.- EGRIKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.12.27 00:48:46 36.9308 27.2757 2.8 -.- 2.1 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.12.27 00:42:05 35.2750 27.0835 10.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.27 00:31:46 35.1303 26.9947 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 00:19:59 36.8903 27.2490 5.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 00:15:43 35.1187 26.9700 2.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.27 00:12:45 35.9625 27.2817 9.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.27 00:01:27 37.8167 26.9567 17.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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