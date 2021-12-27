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Haberler Gündem Son dakika DEPREM: Amasya, Çorum, İzmir, Erzurum deprem fırtınası

Son dakika: Türkiye deprem fırtınasına uyandı: Erzurum, Amasya, Çorum, İzmir

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri: Türkiye bugün deprem fırtınasına uyandı. Amasya, Çorum, İzmir, Konya ve Burdur 2'nin üzerinde Erzurum ise 3,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

27.12.2021 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika DEPREM: Amasya, Çorum, İzmir, Erzurum deprem fırtınası
HABERTURK.COM

Son dakika depremler... AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık listesine göre Türkiye yeni günde deprem fırtınası ile uyandı. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Erzurum, Amasya Çorum ve Zonguldak'ın yanı sıra İzmir, Burdur ve Konya da bugün depremle sarsıldı. Gün içerisinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre en büyük deprem ise 3,9'la Erzurum'un Tekman ilçesinde kaydedildi.İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER 27 ARALIK LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.12.27 07:17:24  40.4542   34.8060        9.4      -.-  2.0  -.-   SARIMBEY-(CORUM)                                  İlksel
2021.12.27 07:16:24  37.8693   44.6018        5.0      -.-  2.7  -.-   ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARI)                      İlksel
2021.12.27 06:42:06  39.5085   41.1987        9.1      -.-  1.9  -.-   AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)                          İlksel
2021.12.27 06:38:38  40.0610   38.9045       12.7      -.-  1.8  -.-   OREN-REFAHIYE (ERZINCAN)                          İlksel
2021.12.27 06:16:33  39.4685   41.1322       12.0      -.-  1.8  -.-   CIMENOZU-CAT (ERZURUM)                            İlksel
2021.12.27 06:05:13  38.9553   26.1205       12.6      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.12.27 05:59:36  39.4965   41.2062        1.3      -.-  3.8  3.9   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.12.27 05:57:12  39.5022   41.1492       11.0      -.-  2.0  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.12.27 05:57:00  35.1540   26.9585        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 05:52:36  39.5173   41.1602        2.9      -.-  2.0  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.12.27 05:49:48  39.5050   41.1917        9.3      -.-  1.5  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.12.27 05:46:32  39.4985   41.2125        1.4      -.-  3.2  3.2   KARLICA-TEKMAN (ERZURUM)                          İlksel
2021.12.27 05:44:14  37.9105   32.0673        1.7      -.-  1.5  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.12.27 05:12:32  37.5705   29.5165        5.4      -.-  2.3  -.-   DUDEN-YESILOVA (BURDUR)                           İlksel
2021.12.27 03:49:13  40.1995   31.7300        8.3      -.-  1.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2021.12.27 03:41:56  39.5140   41.1543       11.3      -.-  2.3  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.12.27 03:11:59  35.2658   26.9130        8.1      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.12.27 02:45:43  35.1582   26.8463        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.12.27 02:27:07  35.0920   27.0260        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 02:20:13  35.1133   26.8727        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 02:17:12  35.0890   27.0180        5.0      -.-  3.2  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 01:56:03  40.0122   41.0353        5.6      -.-  2.9  -.-   PASAYURDU-AZIZIYE (ERZURUM)                       İlksel
2021.12.27 01:55:51  37.5203   35.9458        7.0      -.-  2.1  -.-   ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.12.27 01:46:49  35.1293   26.9883        5.0      -.-  3.9  4.1   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 01:41:21  37.6945   27.2200       10.6      -.-  1.3  -.-   GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel
2021.12.27 01:38:45  35.1767   26.9523        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.12.27 01:22:21  36.9355   27.2263       18.9      -.-  2.0  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2021.12.27 01:15:49  35.1402   27.0197        2.9      -.-  3.7  4.0   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 01:12:00  35.1245   27.0763        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 01:08:04  35.1277   26.9965        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 01:02:19  35.0583   27.0187        5.0      -.-  4.4  4.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 00:58:22  40.0582   31.0027        8.9      -.-  1.9  -.-   EGRIKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel
2021.12.27 00:48:46  36.9308   27.2757        2.8      -.-  2.1  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2021.12.27 00:42:05  35.2750   27.0835       10.2      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.12.27 00:31:46  35.1303   26.9947        5.0      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 00:19:59  36.8903   27.2490        5.2      -.-  1.8  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.12.27 00:15:43  35.1187   26.9700        2.3      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.12.27 00:12:45  35.9625   27.2817        9.2      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.12.27 00:01:27  37.8167   26.9567       17.8      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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