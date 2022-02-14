Son dakika deprem: 14 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler haritası

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.14 10:18:09 37.0732 28.3220 3.6 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.14 09:20:49 39.0288 27.0428 7.0 -.- 2.3 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2022.02.14 08:17:12 40.2047 28.9228 5.7 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel

2022.02.14 07:55:34 39.2335 39.9030 5.0 -.- 2.6 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2022.02.14 07:27:41 34.3593 26.4453 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.14 07:13:34 35.5442 33.0277 15.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 06:52:02 40.8000 31.0763 4.5 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.02.14 06:19:22 36.0293 28.2785 1.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 06:11:38 38.6318 42.7513 12.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel

2022.02.14 05:52:57 37.9130 26.9330 2.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.14 05:22:01 40.0497 29.0293 10.2 -.- 3.0 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2022.02.14 04:40:12 38.5998 26.6168 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.14 03:38:48 41.1677 43.9522 5.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 03:24:38 36.6925 33.5907 14.7 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel

2022.02.14 03:00:53 36.3810 28.3840 29.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 02:55:13 35.3987 27.5725 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 02:54:26 41.1868 43.9485 2.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 02:35:11 41.1358 43.9462 4.4 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.02.14 02:16:19 41.2002 43.9520 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 02:07:16 37.3167 37.2032 3.4 -.- 1.1 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.02.14 01:48:34 37.0762 28.4072 3.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.14 01:47:12 39.4000 28.5978 9.1 -.- 1.9 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.02.14 01:41:31 35.2855 33.7873 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2022.02.14 01:23:47 38.5693 39.6575 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2022.02.14 01:03:45 41.3803 44.0995 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 00:46:10 36.6767 28.0495 9.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.14 00:26:24 37.3643 34.3942 10.4 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel

2022.02.14 00:06:22 38.4177 34.2712 10.9 -.- 1.5 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2022.02.14 00:05:36 34.8057 32.0188 78.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel