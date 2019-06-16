16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.41'de Denizli'nin Honat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Honat olarak tespit edildi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 16, 2019
SON DEPREMLER 16 HAZİRAN - KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.06.16 10:41:14 37.8347 29.3028 5.0 -.- 3.2 3.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.06.16 08:48:43 39.0992 42.2078 9.0 -.- 2.4 -.- YONCALI-BULANIK (MUS) İlksel
2019.06.16 02:37:00 39.0148 26.0765 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.16 01:31:46 40.3973 27.5157 18.5 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.06.16 00:49:31 40.3750 27.5282 12.4 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.06.16 00:19:19 39.1767 28.2467 8.9 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.16 00:17:46 36.9683 36.0147 13.5 -.- 1.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.06.16 00:14:57 39.0397 28.3793 4.9 -.- 1.4 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2019.06.16 00:12:00 39.1475 28.2368 9.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.16 00:10:16 39.0808 28.3582 9.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2019.06.15 21:41:47 35.6875 27.0792 62.8 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 20:23:20 36.5772 28.2508 11.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 20:02:44 40.8067 39.0427 9.9 -.- 2.3 -.- SOGUKPINAR-GORELE (GIRESUN) İlksel
2019.06.15 19:16:25 38.3730 43.2057 21.4 -.- 1.4 -.- CICEKLI-EDREMIT (VAN) İlksel
2019.06.15 19:14:55 36.6745 28.0450 78.6 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.06.15 17:36:44 37.7170 37.4462 5.5 -.- 2.1 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.06.15 15:13:18 37.0265 27.6015 7.3 -.- 2.1 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.15 14:46:35 35.3838 27.7077 15.8 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.06.15 14:07:37 37.8445 32.5322 13.0 -.- 1.5 -.- KARATAY (KONYA) İlksel
2019.06.15 13:32:37 35.4615 27.6615 16.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.06.15 12:57:23 39.1897 28.2050 7.9 -.- 3.0 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.15 12:48:36 40.6087 26.4985 5.4 -.- 1.0 1.4 MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) İlksel
2019.06.15 09:14:32 38.9245 27.9647 7.2 -.- 1.8 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.06.15 07:23:30 38.6958 43.3155 5.0 -.- 3.1 3.2 YUMRUTEPE-(VAN) İlksel
2019.06.15 05:19:06 39.7473 26.5000 10.3 -.- 1.2 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2019.06.15 04:49:02 38.2035 27.0162 5.0 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.06.15 04:47:06 37.3863 27.0128 18.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.15 04:45:42 38.9230 26.9693 7.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.06.15 04:43:24 35.2977 27.2537 4.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 04:31:21 39.1383 29.0647 7.2 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.06.15 04:26:13 37.5703 43.9382 14.6 -.- 2.1 -.- KIRIKDAG-(HAKKARI) İlksel
2019.06.15 04:18:59 39.1050 27.2668 9.6 -.- 1.5 -.- DUNDARLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.06.15 02:42:14 37.4232 26.9788 6.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.15 01:28:17 38.9347 43.5743 15.2 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2019.06.15 00:06:47 36.2028 31.3598 8.7 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.15 00:04:36 39.1617 27.5902 7.3 -.- 2.3 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
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