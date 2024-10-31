DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Doğan, "Esenyurt halkının iradesi olan Ahmet Özer'i serbest bırakın. Kayyum uygulamasından geri dönün" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp belediyeye kayyım atanması hakkında açıklama yaptı.

Doğan, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında, "Van'da yapılanların aynısını yaşıyoruz. Seçmen iradesinin gasbı nerede yaşanırsa yaşansın hep birlikte ses çıkarmalı ve direnmeliyiz" dedi.

"Peki neden şimdi, neden Esenyurt?" diye sözlerini sürdüren Doğan, "Toplumsal barış ve uzlaşıya ihtiyaç duyulan tam da böyle bir zamanda demokratik muhalefetten korkuluyor. Böyle uygulamalarla demokratik muhalefetin dağılacağı sanılıyor. Türkiye böyle kazanmıyor" ifadelerini kullandı.

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"TÜM FARKLILIKLARIN ADAYI OLARAK SEÇİLDİ"

Ayşegül Doğan, Ahmet Özer'in "tüm farklılıkların adayı" olarak seçildiğini vurgulayarak, "Kent uzlaşısı iki partinin ittifakı değil. Bir yerleşim yerindeki tüm farklılıkların adayı olarak seçildi Ahmet Özer. Ama kamuoyunda gündeme gelen iddialar şöyle; suçu Kürt olmak, Vanlı olmak, Remzi Kartal ile aynı aileye mensup olmak, Kürt bir sanatçıya konser düzenlemekmiş" diye konuştu.