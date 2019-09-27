Yaşam mücadelesi veriyor

27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye mahallesinde bir sitede gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan 31 yaşındaki Mustafa Kafes ile yaklaşık 2 yıldır sevgili oldukları iddia edilen aynı üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma apartman boşluğunda da devam etti. Bu sırada Tuğçe Ülkü Gürbüzü kollarından tutan Kafes, genç kızı itti. Sevgilisi tarafından aşağıya itilen genç kız yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Gürültüleri duyan apartman sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve polis geldi ilk müdahalesi asansör boşluğunda yapılan ve durum ağır olan genç kız Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık, omuriliğinde zedelenme ve kafa tasında ağır travma bulunan Tuğçe Ülkü Gürbüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
‘ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM’
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde "Tuğçe ile niye tartıştık bilmiyorum. Zaten çok alkollüydüm. Ben dışarı çıktım peşimden geldi. Tartışmaya devam ediyorduk. Sonra bir çığlık duydum. Hatırladığım bu" dediği öğrenildi neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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