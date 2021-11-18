Dehşete düşüren görüntüler! 2 kişi öldü! Kavga değil katliam!

İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesi'nde, 9 Kasım'da insanın tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasında, silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35) ve Ali Kaya (26) kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ahır yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden taraflar ve yerde yatan yaralılar yer alıyor. Taşların havada uçuştuğu kavgayı araya giren kadınlar engellemeye çalışırken, jandarma ekiplerinin de havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmak için çaba harcadığı gözlendi.

6 YARALIDAN 2'Sİ HASTANEDE ÖLDÜ

Olayın ardından yaralılardan 4’ü Viranşehir Devlet Hastanesi'ne, 2’si ise Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesi'nde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.