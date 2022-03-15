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Defineci profesörle ilgili sıcak gelişme!

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta kaçak define kazısı yaparken yakalanan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) görevli profesörle ilgili üniversite yönetimi harekete geçerek idari soruşturma başlattı

15.03.2022 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mezarlıkta define arıyordu... O profesörle ilgili flaş gelişme! - Günün Haberleri
Defineci profesörle ilgili sıcak gelişme!
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İHA

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski bir mezarlıkta, izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ve gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan profesörün Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİMİZ ÜZÜNTÜ İÇİNDE"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, konunun üniversite yönetimini derinden üzdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayınlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin Üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

"İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Konuyla ilgili yayınlanan haberleri ihbar kabul eden Üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKEN YAPILACAK"

Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

İLERLEYEN GÜNLERDE SONUÇLANACAK

Son dakika haberine göre, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. M.G. hakkında açılan idari soruşturmanın ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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