Son dakika:Dedektifler ele geçirdi! 1 milyon 200 bin TL değerinde

İHA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı.

Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp yılan zehri olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi.

Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.