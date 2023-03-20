Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı

Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.

SİNAN OĞAN DA ADAY

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı.

YSK’ya yaptığı başvurunun ardından basın açıklamasında bulunan Sinan Oğan, “Biraz önce ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatımızı yaptık. Öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye’nin HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü maalesef Türkiye’de deprem öldürmüyor, liyakatsizlik öldürüyor. Maalesef Türkiye’de liyakatsizlik almış başını gidiyor, yandaşlık almış başını gidiyor. Türk ekonomisi bugün olması gerekenin çok daha gerisinde. Eğitim sisteminden tutunuz sosyal dengeye kadar birçok sorunu var Türkiye’nin. O sebeple Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu yarışta varız dedik ve inşallah çarşamba günü başlayacak imza süreci ile beraber çok hızlı bir şekilde imzayı toplayıp yarışta yerimizi almak istiyoruz. Biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimi alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız en genç en dinamik aday olarak. Memlekette kanayan birçok yara var. Hala Fırat Çakıroğlu’nun yarası dinmemiş hala Sinan Ateş’in yarası dinmemiş. Tüm bunların haksızlıkların hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız” dedi.

İNCE: İKİNCİ TURDA YÜZDE 60'LA SEÇİLECEĞİM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de YSK'ya Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

YSK önünde konuşan İnce şunları söyledi:

"Türkiye bir trol cenneti. Türkiye'de sadece İletişim Başkanlığı'nın trolleri yok, belediye, parti trolleri var. Bu troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu'na sonra Sayın Meral Akşener'e yaptılar. İftiralar attılar. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Ben çetin cevizim, pes etmem. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız. Bugün,, oy oranımız 19-20'lerde... Kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bizim medyamız yok, sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürüttüğümüz hesaplar... Partide benim makam aracım yok, nerede trol hesaplarına verecek para. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu trol ordularıyla hiç işim olmaz. Ben projelerimi anlatacağım. Gıda enflasyonunu nasıl yok edeceğiz, tarımı nasıl geliştireceğiz bunları anlatacağız. Memleket uçurumun kenarında, çekip çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Anayasamıza göre Sayın Erdoğan'ın aday olmayacağı için dilekçemiz hazır. İtirazımızı yapacağız."

ERBAKAN DA BAŞVURDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıklayarak, seçime kendi listeleriyle gireceklerini duyurdu. Erbakan, daha sonra YSK'ya giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

Partisinin genel merkezi önüne kurulan platformda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, çok ciddi, belirleyici bir siyasi güç olarak girdiğini söyledi.

AHMET ÖZAL DA ADAY

Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da YSK'ya başvurusunu yaptı.