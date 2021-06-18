Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milletçiliğine fırsat verilmemeli!

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Türk turizminin başkenti Antalya'ya hoş geldiniz. Davetimize icabet ederek foruma teşrif ettiğiniz için her birinize milletim şahsım adına teşekkür ediyorum. Bölgemizin ve dünyamın meselelerini konuşmak tartışmak ve bunlara çözüm bulmak için buradayız
Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi Antalya'da kültürlerin ortak yurdudur. Asırlardır her kültürden dinden barış içinde yaşatan Antalya'mız diplomasının ev sahibi olmuştur.
"TARİHİN EN BÜYÜK SAĞLIK KRİZİ"
Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı dönem başlayan bir alandır. Savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır.
İletişim teknolojileri, sosyal medya, internet ve artan küreselleşme ile birlikte diplomasinin alanı da şüphesiz genişlemiştir. Bugün diplomasi denilince devlet büyükleri arasında kapı kapılar arkasında gerçekleşen diplomasiden bahsetmiyoruz. Politika aktörleri kadar diplomasinin icra edildiği platformlar da değişiyor. Siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte sivil toplum kuruluşları, medya, iş insanları ve öğrenciler de diplomasiye katılmıştır.
Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biridir. Diplomasinin alanın bu denli genişlemesi gerilimlerinin azalmasını sağlıyor. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir.
Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi.
Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın imdadına koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini sağladık. Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Şantaj, baskı, politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır. Kullanıma hazır hale gelince yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız. Eskinin alışkanlıklarıyla günümüzün sorunlarına çözüm bulamayacağımız açıktır.
Küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut haliyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Dünya 5'ten büyüktür demeye devam ediyoruz. 8 milyar insanın kaderi BM üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren, kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem adalet üretemez. Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya yönelik gizli, açık baskılar da olabilir. Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir. Tüm insanlık adına hakkı ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Bunun uzun bir süreç olduğunun bilincindeyiz.
Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.
Sadece siyasetçiler olarak değil akademisyenler, öğrenciler, iş, adamları topyekün yeni şeyler söylememiz lazım. Türkiye 252 dış temsilciliğiyle dünyanın en geniş 5. diplomatik ağına sahip ülkedir.
Suriye'de faaliyet gösteren terör örgülerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık.
Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu etkisiz hale getirdik Suriye'de halkın iradesinin yansıtacak siyasi çözüm için var gücümüzle çalıştık. Fedakarca ve samimiyetle yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı buradaki dostlarımızı biliyor.
Uluslararası toplumdan terör ile mücadelede destek göremedik, ülkemizde sivilleri katledenler yıllarca korundu
PKK'nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek hiçbir kararlı adım atılmadı. Oysa terörün her türlüsüyle mücadele dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verenler dahil herkesin görevidir.
Suriye'de barış ve istikrarının sağlanması sadece Türkiye'nin değil herkesin sorumluğudur.
KKTC'nin iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in işbirliği alanı olmasını diliyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz hala masadadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz
Salgınla beraber artan islam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede ön safta yer alıyoruz."
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