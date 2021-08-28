Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ’da!

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle Karadağ’a geldi. Uçakla Podgoritsa Havalimanı'na gelen Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ile büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

KARADAĞ'A İLK RESMİ ZİYARET

İHA'da yer alan habere göre Karadağ’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile bir araya gelecek ve ardından basın toplantısına katılmak üzere kamera karşısına geçecek.

Karadağ’da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak. Balkanlardaki güncel gelişmeler değerlendirilecek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.