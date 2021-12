Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yaklaşık 2 ay süren bir maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Son 10 yıldır yaşanan gelişmeler daha kritik bir safhaya ulaşmıştır. Türkiye bu 10 yıllık dönemde her yol ve yöntemle sınandı. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi, kaset kumpaslarıyla siyasi partiler dizayn edilmek istendi, seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu, terör örgütleri harekete geçildi, askeri darbeyle ülke teslim alınmak istendi. Türkiye'de yönetimin değişmesi için pervasızca televizyonlarda konuşuldu. Finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi.

Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile saldırıların dozunu artırmanın aracı haline getirilmek istendi. İçerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Zor ve sıkıntılı günler geçirdik, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamd olsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

"YENİ ATILIMIN İÇİNDEYİZ"

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü, bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi, biz düşürdük. Faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi, bizdik. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle, yüksek enflasyonlarla dolu. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız. AK Parti iktidarıyla nasıl oluyor göreceksiniz, öğreneceksiniz. AK Parti iktidarıyla hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor. O mücadelenin verildiği günlerdeyiz.

Tüm bu birikimin üzerine dünyadaki gelişmelerin üzerinden yeni bir atılımın içindeyiz. Nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize nasıl kazandırdıysak bu sefer de istediğimiz neticelere ulaşacağız.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Ülkemizde bir kesim bu birlik, beraberlik, kardeşlik iklimini dinamitleme peşinde. Ne diyor, aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin haziran 2023'te ben haziran 2023'te olacağını söylüyorum bu yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarihte seçim yapılacaktır.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, burada akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, buradan darbe heveslilerine sesleniyorum, terörle, şiddetle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmek isteyen emperyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi o eski kötü günlere götüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya milletle olacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Hiç kimsenin kişisel çıkarı, nefsi arzusu milletin menfaatlerinden değildir. Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz.

Biz inancına, kökenine, meşrebine bakmadan, her rengiyle her tonuyla her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Eksiğimiz, noksanımız, hatamız olabilir ama hüsnü niyetimizden, samimiyetimizden, gayretimizden eser ve hizmetlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz.

Bir kez daha altını çiziyorum; ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Varacağımız yer hem bizlerin hem bizden sonrakilerin hayatında asırlık değişiklikler yapacak yerdir. Emin adımlarla yolculuğumuza devam ediyoruz.

"TÜRKİYE BU TRENİ KAÇIRMAYACAK"

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bize mahsus değildir. Son büyük değişim 2008 küresel finans düzeniyle başlamış, salgınla su yüzüne çıkmıştır. Sorunun kaynağı gelişmekte olan ülkelerin aldığı payın gelişmiş ülkeleri geride bırakmasıdır. Sadece finans gücüne ve tüketime dayalı gücüyle gelişmiş ülkeler mevzi kaybediyorlar.

Dünyada bir süredir bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Biz de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Gelişmiş ülkeler ligine yükselen ülkeler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaktır. Ülkemizin geçmişte bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyorlar. Türkiye bu treni kaçırmayacak.

Yeni ekonomi programının öncelikli hedefi budur. döviz kurunu serbest piyasa içerisinde öngörülebilir, sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. İlgili kurumlarımız bu pakette yer alan hususları kamuoyuyla paylaşmaya başlamıştır. Biz serbest piyasaya aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemiz üzerinden ellerini çekmesini sağlayarak serbest piyasanın kendi içinde hareket etmesi gayreti içindeyiz.

"YÜZLERİ GÜLENLERİN..."

Dün Türkiye terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin, biz teröristlerin başlarını ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Dün Türkiye darbeyle boğuşurken yüzleri gülenlerin, biz yolumuza devam ettiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomi kur üzerinde çökertilmeye çalışılırken bugün yine yüzlerinin güldüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor olabilirsiniz ama hiç değilse susma, bir kenara çekilme erdemini gösterin.

Dün çıkmış birisi 'Dolar almanın tam zamanı, kaldığı yerden devam edecek' mealinde açıklama yaptı. Bunların beyni sulanmış. Bunlara cevabı milletin verecek. Bunlarla ilgili BDDK da yargı yolunu açtı. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın. Buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vermesi ya da aklını ve vicdanını kaybetmesi gerekir. Bu muhterisleri kendi kin ve hırslarıyla bırakıp kendi işimize bakacağız.

İhracatçının önünü görebilmesini sağlamak da ekonomiye müspet etki yapacaktır. Kazanan sadece ihracat yapan ya da bankası parası olan değil, 84 milyondur. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyorum.

Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmemesinde kararlıyız. Çalışanların gelirlerini artırmak için ciddi adımlar attık. Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini aynı kapsama aldık. Memurlarımıza aylık ortalama 300 lira ücret artışı sağladık. 3600 ek göstergeyi de önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de hak ettikleri ücreti takdim edeceklerinden şüphe duymuyoruz.

ORMAN İŞÇİLERİNE MÜJDE

Bir müjde de orman işçilerine vermek istiyorum. Gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Orman köylümüze gereken desteği veriyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yüzde 23 ve temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere ortalama yüzde 51 artırıyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.