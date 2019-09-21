Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'a katıldı. Etkinliğin 5. gününde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bu organizasyonun gerçekleşmesi için büyük özveriyle çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı bitmek bilmeyen enerjilerinden dolayı yürekten kutluyorum" dedi.

Sözlerine "bu organizasyonun gerçekleşmesi için büyük özveriyle çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı bitmek bilmeyen enerjilerinden dolayı yürekten kutluyorum" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Geçen yıl bilim insanlarımızı ülkemize çağırdım ve müthiş bir taleple karşılaştık. bilim ve teknoloji altyapısıyla güçlü bir ekosistem inşa ettik.

- Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar, zengin bir araştırma ortamında bilimsel çalışma yapacak ve gençlerimize örnek olacak.

- 98'i Türk, 29' yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı faydalanarak kritik araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirecek

- Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. Yola bunun için çıktık, bu aşkla yürüyoruz. Büyüme hikayemizi teknoloji ile yazacak, gençlerimize iş imkanları sağlayacağız.

- Gençlerimize teknolojiyi yerli ve milli olarak sevdirmeyi başaracağız, artık biz kendi kendimize yeteceğiz.

- Bize 'siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalmış bir milletsiniz, öyle kalın' dediler. 17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye hala geri kalmışlık zinciriyle bağlı bir haldeydi.

Ayrıntılar gelecek...