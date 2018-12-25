Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AÇIKLAMA 29 ARALIK'TA"

İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacaktır" diye konuştu.