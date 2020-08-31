Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Giresun'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenlenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak için kente geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi.
Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.
ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN BÖLGEDE İNCELEME
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu belirterek, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinin bölgeye verdiği hasarın giderilmesi ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bölgede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Dereli’nin şehir merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde gece boyunca döşenen asfaltı yerinde inceledi.
Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve bakanlığımız olarak bütün imkanlarımızla yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun'u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız. Tüm çabamız bunun için. Giresunlu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz."
AV SEZONU BAŞLIYOR
Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı etkinliğin ardından bu gece yarısı itibarıyla açılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.
Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek.
Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.
2019-2020 su ürünleri av sezonu verimli ve bereketli geçerken, yeni sezonda da öncü göstergelere göre benzer bir süreç bekleniyor.
Bu akşam Giresun Merkez Limanı'nda "Vira Bismillah" denilerek avcılık sezonu açılış programı gerçekleştirilecek. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.
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