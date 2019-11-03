Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde yaklaşık 2,5 saat yetkililerden bilgi aldı.

Hem Tel Abyad hem Rasulayn'daki faaliyetler hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun durumu, yardım faaliyetleri ve yaralıların durumu hakkında brifing aldı.