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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan'ın Rize - Artvin Havalimanı açılış konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gardaşım, sayın Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli genel Başkanı sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı sayın Destici, sevgili Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

- Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize - Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum.

- Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık.

- Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu.

RİZE'YE 25 MİLYAR TL TUTARINDA YATIRIM

- Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

- Eğitimde inşa ettiğimiz 2 bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1.1 milyar lira sosyal yardım aktardık. Sağlıkta toplam 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize’de 4 bin 918 konut projesini hayata geçirdik.

- Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize’mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli’ni tamamlayıp hizmete sunduk.

- Rize’nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı’nı halkımızın kullanımına açtık. Bölgemizi Karadeniz’in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

- Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide Rize’ye, Güneysu’ya, Ardeşen’e, Çayeli’ne, Fındıklı’ya, Pazar’a, Kalkandere’ye, Derepazarı’na ve İyidere’ye doğal gaz arzını sağladık.

YUSUFELİ BARAJI SUS TUTMA AŞAMASINA GELDİ

- Aynı şekilde Artvin’e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3600’e ulaştırdık. Şehrimizde 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz.

- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 10’u hastaneden oluşan toplam 16 sağlık tesisi inşa ettik.

- TOKİ kanalıyla Artvin’de 2 bin 964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tünelini hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek Yusufeli Barajı’nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı’nı inşa ettik.

- Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları ne için anlatıyorum biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimiz seviyesine, hatta onların da ötesine geçirdik.

YABANCI DÜŞMANLIĞI KÜLTÜRÜMÜZLE ZIT

- Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla gece gündüz 100. yıl hedeflerimiz için çalışıyoruz.

- Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.

- Teneke gürültüsünden öte önemi olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların gerçek yüzlerini en iyi siz biliyorsunuz

YAŞ ÇAY ALIM FİYATINDA YÜZDE 75 ARTIŞ

- Yaş çay alım fiyatlarını müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 TL'ydi. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 TL 70 kuruşa. Kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre yüzde 75 artışla, desteklemeyle birlikte kilogramı 7 TL'den fabrikaya verebilecek.