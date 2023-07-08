Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Bayburtlulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlerde de destek isteyen Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı inşasında 'Biz de varız' dedi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 farklı alanda her biri şehrimize değer katan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bayburt'a yapılan yatırımları konuşmasında sıralayan Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcunu yeni eser ve hizmetlerle ödeme gayretindeyiz. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisini 28 Mayıs günü itibariyle geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde 5 yıl daha hizmet etme imkanına kavuştuk. Kabinemizi oluşturduktan sonra ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık" diye sözlerini sürdürdü.

Türkiye'nin diğer ülkelerde farkı, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisine maruz kalmasıdır. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Biz depremle mücadele noktasında başarılı bir sınav verdik. Enkazları kaldırdık. 120 bin konteynerın kurulumunu tamamladık. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Bir sene içerisinde 319 bin konutu teslim edeceğiz, toplamda 650 bin konut yapacağız."

"Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Rusya ile münasebetimizin bozulmasına müsaade etmedik. Dün Sayın Zelenskiy'i misafir ettik. Sayın Putin ile de ağustos ayında bir araya geleceğiz. Savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine yansımaları oluyor. Bu etkileri herkes hissediyor.

"Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Fırsatçılara ve açgözlülere müsaade etmeyeceğiz. Kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadele sürecek. Maalesef hırsızlar çok, hırsızlarla mücadele sürecek" diye konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kavgalarını izlemekten millete gına geldi" diye konuştu. Erdoğan, "Düne kadar övdüklerini bugün yerin dibine sokuyorlar. Adaylarını mandacı, tek adam, diktatör diyerek göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, didişme... Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz" dedi.

GÜMÜŞHANE'DE KONUŞTU

Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Gümüşhanenin civanmert insanlarına, her bir iayrı ayrı kadirşinaslık timsali Gümüşhaneli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 28 Mayıs'ta yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için, dualarınızda bizleri unutmadığınız için, sandık önünüze geldiğinde mührü bastığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Bize olan güveninizi de Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz. Hiçbir kumpasın, karanlık planın ve iftiranın aramızdaki şu muhabbeti sarsamayacağını yeniden ispat ettiniz. Son seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz. Pensilvanya'dan, Kandil'ine tüm destekçilerini siz sandığa gömdünüz.

Türkiye üzerine plan, hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Türkiye dediniz, milli güvenlik, milli beka, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini özellikle yerle yeksan ettiniz. Terör örgütlerine sırtını dayıyanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. Öyle bir tokat attınız ki, hepsinin birden dengesini altüst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar.

Siyaset mühendislikleriyle seçim kazanmayı planlayanlar iktidara giden yolu batı başkentlerinde arayanları terör örgütüyle işbirliği yapmaktan utanmayanları, yalan ve iftiradan başka ağızlardan söz çıkmayanların sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhaneyle aynı sevdayı taşıdığım için Rabbime hamdediyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Gümüşhane ile aynı davanın insanı olduğu için rabbime şükrediyorum.

Eller ne derse desin bu can bu tenle oldukça olsun Gümüşhane ile kucaklaşmamız, muhabbetimiz devam edecek. Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Gümüşhaneye teşekkür borcumuzu eserlerimizle de ifade edelim dedik.

Ayrıntılar gelecek...