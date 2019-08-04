SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuşuyor. İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi bugün hizmete açılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Bugün bir tarih yazıyoruz.

İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz.

Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz.

Bay Kemal sana SGK'yı verdiler batırdın, hastaneleri yönetemedin.

TOPLAM 426 KİLOMETRE

Toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz.

Biz eserlerimizle anılacağız.

İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı ve konforlu hale getirirken yolu da 100 km kısaltıyoruz.

Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir Otoyolu'nu bu otoyola bağlayacağız.

Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize yıllık zaman katkısı 3.5 milyar dolar.

Bu kazançlı, karlı bir proje.

Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

Otoyolumuzun Balıkesir tarafındaki açılışını da bugün Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

AK parti iktidarının alamet-i farikalarından biri de ulaşımdır.

Yol, su medeniyettir. Suyunuz yoksa gayrimedenisiniz.

Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 764 km'yu ulaştırdık.

Otomobiller için İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL olacak.