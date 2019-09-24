Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ayrıntılarına BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Kübra Par ulaştı.

Görüşmede Merkel'in, Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği ortaya çıktı. Mülteci baskısını azaltmanın kendileri için de iyi olacağını vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz ve mülteci fonunu hızlandırmamız lazım" dedi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi planlama çerçevesinde, nasıl ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu anlattı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirvenin yeniden toplanması konusunda mutabakata vardı. Dörtlü zirvenin Ekim ayında toplanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Merkel'in Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi.