Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanla bu yolda olamam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye en kritik kavşağa ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yok, diğer tarafta eski Türkiye'ye giden yol. Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşadığımız siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sorunları tesadüf olarak göremeyiz. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız sosyal ve siyasi saldırıların ekonomik sonuçları da oluyor. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018'den bu yana nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktüremeyenlerin ekonomi alanında saldırdıklarını gördük.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER EKONOMİK BUHRANIN EŞİĞİNDE"

Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler en büyük ekonomik buhranın eşiğinde. Bunun sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikar. Biz bu vahim tablo içinde ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. 2022 ve 2023'ü kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlinin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR"

Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil.

ABD'ye, batıya, İsrail'e bakın faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya niye buradan bakmıyoruz? Buradan bakacağız ve adımımızı atacağız.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR SALLAYIN"

Biz işadamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen işadamıysan yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.