Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faciaya izin veremeyiz; daha çok çalışacağız, daha çok insana ulaşacağız

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı'nda hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımları ile yeni bir dönemin kapılarını açmaktır.

14 Mayıs destanını bir süredir yol yürüdüğümüz ve aramıza yeni katılan dostlarımızla Cumhur İttifakı'yla beraberce yazacağız. Deprem yaralarını sararak yıkılan şehirleri yeniden inşa ve ihya ederek başlayacağız.

Yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı artırarak katlayacak, programımızı uygulamayı sürdüreceğiz.

Deprem felaketini, hedeflerimizi daha da güçlendiren vesileye dönüştürmek için daha çok çalışacağız.

Her seçim zordur, hayatidir, önemlidir. Ama ülkemizin içinden geçtiği süreç son deprem afetinin yol açtığı kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır.

Karşımızda kurulan derme çatma ittifakın yapısına ve motivasyonuna bakarak da anlayabiliriz. Karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye'de olduğu gibi kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır.

İşe 6'lı başlayan artık 8li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır. Bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne deprem, ne depremzedelerin sızıları ne de deprem yaralarının sarılması ihtiyacı bunların gündeminde yer almıyor.

Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki etkisinin giderilmesine dair teklif, proje yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi, büyümeyi sürdürmeye yönelik tek bir adım yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı vaat ediyorlar.

Milletin sıkıntılarını çözecek, refahını artıracak, hayallerini gerçekleştirecek hiçbir hazırlık, program bunların gündeminde yer almıyor.

Birlikte ve beraberliğimize gözünü diken terör örgütlerinin başını ezmek için yürüttüğümüz kararlılık bunların gündeminde yer almıyor.

Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı var. Birlik ve beraberliğimizi bozma var. Eski Türkiye'yi geri getirme çabası var.

Öyle bir kavga ki içinde tehditten rüşvete, aba altından değil, alenen sopa göstermekten her türlü rezillik var. Böyle 32 kısım tekmili birden entrikaya ne sinemada ne dizilerde ne romanlarda bulursunuz. Bunların Bizansvari taht kavgalarını naklen seyrettik.

Türkiye, Türk demokrasisi, milletimiz böyle bir hazin tabloyu hak etmiyor. Ülkemizi bu için karmaşık, arkası karanlık, yönü belirsiz koalisyonun insafına terk edemeyiz.

Cumhuriyetimizin ilk asrındaki kayıpları geride bırakarak, Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmek için çalıştığımız dönemde böyle bir faciaya izin veremeyiz. İnsanlarımızı tekrar hayata bağlamak için yürüttüğümüz çalışmaların tehlikeye girmesine rıza gösteremeyiz. Kadınlarımız ve gençlerimizle paylaştığımız vizyonun bir avuç muhteris yüzünden elimizden kayıp gitmesine göz yumamayız. Türkiye'nin ışığını söndürmek, nefesini kesmek için ellerini ovuşturarak bekleyenlere zafer çığlığı attıramayız. Mazlum ve mağdurların yeniden birlik ve beraberlik ikliminde kucaklaştığımız kardeşlerimizin yüreklerine sızı salamayız. Daha çok çalışacağız, daha çok insana ulaşacağız. Daha fazla gönül kazanacağız. Yoksa büyük facianın vebali altında kalırız.

Dün imzalayarak Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenme kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı ülkemizin 11 ilinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmet olarak yürüteceğiz. Aday kutlaması yapanlar gibi olmayacağız. Müzikli mitingi ve klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. İnsanlarla yüz yüze hasbihal edeceğiz, ortak hayallerimizi paylaşacak, umutlarımızı canlandıracağız."