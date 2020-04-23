23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İstiklal Marşı etkinliği öncesi ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür."
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye'nin istikbali, istiklali için emek vermiş bu çatıdaki tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
"BAĞIMSIZLIĞIMIZ GİBİ ÇOCUKLARIMIZI DA EL ÜSTÜNDE TUTUYORUZ"
Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin , egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz.
"ALLAH'IN İZNİYLE BU MÜSİBETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. İlk mecliste olduğu gibi kimseyi dışlamadan, ayırmadan, 83 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüse karşı mücadeleyi aynı azimle yürütüyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğine inanıyoruz.
Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan bunu istiyoruz. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelesini anlatmakla kalmaz bugün ve gelecek için ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.Biz de buradan kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte okumak suretiyle bu milli coşkumuza iştirak edeceğiz.
"RABBİM RAMAZAN BAYRAMINA DA ULAŞTIRMAYI NASİP ETSİN"
Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi, şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocukların bayramını tebrik ediyorum. Türk Milletinin ve İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp, sahurunu yapacağımız Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbimden sağlıkla bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum.
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