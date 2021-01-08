Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satır başları:

-Bu sabah uzaya fırlatılan TURKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına almış oluyoruz. Dört ay sonra yörüngesine yerleşecek uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlara vesile olacağına inanıyorum.

-Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uydu gönderme sürecince 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyoruz. RASAT'ı kendimiz tasarlayıp üretim ve 2011 yılından uzaya fırlatmıştık.

-Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmek. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimiz olan İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu inşallah uzaya göndereceğiz.

-Uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz. Kurduğumuz Türkiye Uzay ajansımız önemli görevler üstlenecek. Bu ajansımızca hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programımızı yakın bir tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemize kazandıracağımız uyduları insan kaynağımıza ve uzay sanayiye yönelik projelerimiz bu programla ortaya koyacağız

-Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

-Haberleşmeden savunma sanayine, enerjiden çevrenin korunması ve şehircilik faaliyetlerinin takibine kadar uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de kullanımına sunarak uzaydaki imkânlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılmasını da sağlıyoruz. Uzaydaki varlığımızı kabiliyetlerimizi, artırma kabiliyetlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.

'2053 VİZYONUMUZU EMANET EDİYORUZ'

-Değişim öyle hızla gerçekleşmiştir ki bugün 60'lı yaşlarda olan en ilkelinden en gelişmişine tüm süreci bizzat görebildi. Bugün 30 yaşın altındaki gençlere Türkiye'yi ve dünyayı anlatmak sanki asırlar öncesini anlatmak intibası veriyor. Dünya çevresinde dolaşan binlerce irili ufaklı uydu hayatımızın her anında bize hizmet ediyor yön veriyor. İnsan fıtratı icabı daha iyiyi, daha güzeli daha mükemmeli, daha öteyi ister. Bunun için de daha çok çalışır daha çok mücadele eder daha çok risk alır.

-İster batıda, ister doğuda her nerede adaletsizlik egemense orada gizli ya da açık zulüm vardır. Teknoloji insan merkezli hak ve adalet temelli herkesi bir kucaklayan bir anlayışla inşa edildiği sürece hayırlı ve anlamlı. Biz her konuda olduğu gibi teknoloji alanında da mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim kültürün çizdiği sınırlar içinde veriyoruz.

-Gençlerimize de aynı anlayışla 2053 vizyonumuzu emanet ediyoruz.

-Merkezinde hakkın, adaletin, dayanışmanın, sevginin, özetle insanın olmadığı bir medeniyetin ürettiği bilgi ve teknoloji, belki maddi refahı sağlayabilir ama bu yüksek değerlerden kopuk bir gelişim, insanın içten içe çürümesinin önüne geçemez.