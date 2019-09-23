23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023'de yaklaşık yüzde 39 seviyesine ulaştıracağız. Millet bahçesi projemizle yeşil alanlarımızı hızla artırmayı hedefliyoruz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikiyoruz. 2023'te orman alanlarımızın toplam alanın yüzde 30'una çıkarmaktır. Sera gazı salınımı düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde 5 bin 600 kilometreye taşıyacağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikte projelerimizi hayata geçirdik. Atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su, toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli değişiklikler kaydettik. Ülkemizde plastik pojet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük. Sıfır atık projemizi Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atığa ulaşmış olacağız. Bisiklet yolları da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. Bisiklet yollarını 4 bin kilometreye çıkaracağız. İklim değişikliğine uyuma yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Karadeniz bölgesi için eylem planımızı yayınladık. Diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız.
İlk girişim yerel iklim yatırımı için liderlik girişim ve ikincisi sıfır karbon binalar girişimidir. 2030 yılına kadar yeni binaların ve mevcut binaların sıfır karbon haline getirilmesi için yol haritalarının hazırlanmasıdır. İklim dostu ulaşım girişimini hedefliyoruz. Eş başkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum.
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