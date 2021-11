Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında inşa etmeyi planladığımız millet bahçelerinin önemli bir kısmını İstanbul'da hayata geçiriyoruz. 81 ilimizde 404 millet bahçesini projelendirdik. 111'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023'te 404 millet bahçesinin tamamını bitirmek.

İstanbul'a kazandıracağımız 17 millet bahçesinin 13'ünü tamamladık. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi dünyada ilk sıralarda yer alacak.

Yaşı 60'ın üzerinde olanlar 70-80-90'ların Ümraniye'sini hatırlayacaktır. Ya öldürülen işçiler, ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleriyle yer alır. Kim vardı belediyede, CHP. CHP deyince akla çöp, çamur, çukur, pislik gelir. Ümraniye denince akıllarda İstanbul'la ilgisi olmayan uzak bir yer gelirdi.

İstanbul'un her köşesini her mahallesini, her ilçesini altyapı ve üst yapıyla donattık, donatıyoruz. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Göreve geldik, Ümraniye bu hale geldi. Sizlerin desteği olmasaydı biz bugün buralara gelmezdik.

"300 BİN KONUT İNŞASI SÜRÜYOR"

1999 depremi bölgemizdeki şehirlerimizin tamamıyla birlikte İstanbul zaaflarını ortaya serdi. Şehrin yapı stokunun dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Son 9 yılda sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun inşası sürüyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde yeni yerleşim alanları kurmak için 49 rezerv alanı belirledik.

6 ilimizi kapsayan Marmara Denizi ve Adalar Çevresi Özel Koruma Bölgesi'yle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınladık. Aldığımız bu kararla ekolojik, doğal, tarihi, estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'ni koruma altına alarak, sorunları çözüme kavuşturabileceğiz. Her ne kadar birileri bu CHP zihniyeti 'zulüm 1453'te başladı' dese de, biz 2053 vizyonumuzla yeni nesillerin zihinleri ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz.

Ayasofya'mızı açtık mı, namazlarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize. İstanbul maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırının faillerini yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcu. AKM'yi açtık, opera sarayını yaptık, Taksim Camimizi yaptık mı çok şükür.

Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri üzerinde, enerji, tarım temelleri üzerinde yükseltmek için başlattığımız mücadeleyi her alana yayarak bu günlere geldik. Nice engeli aşarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştık, çabaladık.

"NE OLDU SİZE?"

Gabar'da, Besler Deresi'nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avenesi bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Şimdi terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor, İP de, CHP de, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız? Ne çabuk manevra yaptınız? Biz bu ülkeyi teröristlere, terör yandaşlarına... Yeter ki siz Cumhur İttifakı'yla birlikte olun, hiç endişe etmeyin. Şimdiden biz 2023'e hazırlanıyor muyuz?

Terör örgütleriyle mücadelenin bedelini güvenlik güçlerimizden vatandaşlarımıza binlerce insanımızın kanı ve canıyla ödedik. 15 Temmuz'da bu FETÖ terör örgütü karşımıza çıkmadı mı? Sınırlarımıza dayanan tehditleri yaptığımız harekâtlarda başarıya ulaştırdık. Nice sinsi girişimi dik duruşumuzla boşa çıkardık. Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını hala yaşıyoruz.

19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini her küresel krizde bir kez daha anlıyoruz. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlıkta bir devrim gerçekleştirdik mi? Bu yıl büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Karşımızdakiler boş durmuyor. Terör örgütleriyle, darbecilerle, beşinci kol faaliyetleriyle köşeye sıkıştırma çabaları sürüyor. Dünyada kuralların bu kadar çifte standartlı uygulandığı dönem pek az görülmüştür. Bizim kendi menfaatlerimizi savunmamız ve bu doğrultuda adımlarımızı atmamız karşısında o bet sesi ortalığı inletmektedir. Biz milletimizin ne beklediğine, neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Bu bakımdan 2023 önemli bir dönemeçtir."