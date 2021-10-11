Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitimde iki müjde

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarımızın ailelerine yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum.

MEB bağlı okullarda eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. 1,5 yıl sonra evlatlarımızı okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturma sevinci yaşadık. Üniversitelerimizin akademik yıl açılış törenini de düzenledik. Okul öncesinden üniversiteye kadar yüz yüze eğitime başladık. 5'inci haftasında eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor.

Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de memnuniyet duyuyoruz. Tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak hem insan hem Müslüman olarak bizim görevimizdir. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlarsak, kış aylarında o kadar rahat ederiz. Havaların soğumasıyla birlikte sıkıntıların artmasına engel olamayız.

1000 OKUL PROJESİ

Hükümet olarak eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken, yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı tahkim ediyoruz. Son 1 senede tamamlanan proje ile bir araya geldik. Mesleki eğitimi güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz bu proje ile 1000 okula 1 milyar lira yatırım yapıldı. Bu okullarımızın döner sermaye üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye kurduk. Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımını yaptık.

Bugün 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurulan 50 Ar-Ge merkezinin açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması, ekonomik bir değere dönüştürmesi için Ar-Ge merkezlerini önemli buluyoruz. Bu merkezlerle öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken, yeni teknolojilerin takibi artacaktır. Bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet sonuçlarını alıyoruz.

28 Şubat döneminin en büyük kötülüklerinden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullara önyargılar kırıldı. Öğrenciler ve aileleri mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz de lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini daha iyi anlamıştır.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ EŞİTTİR

Bu yıl 250 ürün tescili hedeflenmiş, şu an 198 tescil alınmıştır. Meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ötekileştirme, adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli görevi olmayı sürdürecek.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Biz eğitimde günü kurtarmanın değil istikbalimizi garanti altına alma gayretindeyiz. Ülkemizi eğitim-sağlık-adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Son 20 yılda bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Önceki ay idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlattık. Ayrıca 15 bin öğretmen ataması müjdesini paylaştık. Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Son 19 yılda devletimizin imkanları genişledikçe öğretmenlerimiz de bundan payını almıştır. Bundan sonra eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimizden tek talebimiz öğrencilerimizi özgüven sahibi birey olarak yetiştirmeleri, yarına en donanımlı şekilde hazırlamalarıdır. Bu gençler, sizlerin eseri olacak. Yarınları 2053, 2071 biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz. Öğrencilerimizden de beklentimiz devletimizin, ailelerinin, hocalarının yaptıkları fedakârlığın bilinciyle derslerine yoğunlaşmalarıdır.

2 MÜJDE

Bugünkü tören vesilesiyle mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizliğin düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece işgücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlere destek sunuyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini de iyileştiriyoruz. Asgari ücretin 3'te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili mesleki eğitim kanununda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bir diğer proje de üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek, başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecek."