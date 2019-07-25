Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, yaptığı konuşmada, "Aynı bakış açısından yaklaşıyoruz birçok konuya. Özellikle de Filistin sorununa. Aynı duruşu biz de benimsemek durumdayız. Bizim için tüm dünyaya Malezya ve Türkiye'nin Filistinliler'in yaşadığı soruna aynı yerden baktığını göstermektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Özellikle İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda gerek Pakistan gerek Malezya gerek Türkiye olarak üçlü dayanışma zaten bir ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Ümmet olma bilincinin gereği olarak her alan ve sahada Dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapmak suretiyle atılması gereken adımlar neyse bu adımları şüphesiz ki atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Hakan Atilla'yla ilgili bir soru üzerine şunu söyledi: Hakan Atilla bizim evladımızdır. Kendisine 'Önce git ailen ve çocuklarınla tatilini yap sonra külliyeye gel' dedik. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?

"VATANDAŞLARIMIZ ARTIK RUSYA'YA VİZESİZ GİDEBİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının artık Rusya'ya vizesiz gidebileceğini belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilan edildiği gibi Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, sıcak ilişiklerin bir neticesidir. Bu konuda adım atılmıştır".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kıymetli çalışmalarınız dolayısıyla zatı alilerine Cumhuriyet nişanını takdim etmekten şeref duyuyorum. Bu nişanı dost ve kardeş ülkenin başbakanına veriyor olmak benim için ayrı bir onurdur. Bu vesile ile hem zatı alilerinin hem de dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına burada ifade etmek istiyorum.

MALEZYA BAŞBAKANI MAHATHİR MUHAMMED: TÜRKİYE İSLAM ÜMMETİNİN KALKINMA VE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAKTA ÖNCÜ OLABİLİR

Bu Cumhuriyet nişanını almaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Yaptığım çalışmalar bana tevcih edildi. Malezya Başbakanı olmayı düşünmemiştim ama 22 yıl boyunca Başbakanlık yaptım ve diğer başbakanlarının yaptıklarının aynısını yaptığını düşünüyordum. Ama yaptıklarımın alışılagelmişin dışında olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum, bu yükü taşımak zorundayım, hiç özel hayatım kalmadı. Ama Malezya Türkiye'ye her zaman dost bir ülke. Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki Başbakan ve beni atayan Başbakandı, Türk kökenliydi. İki ülke arasında gerçekten çok yakın bir ilişki var. Böyle bir ilişkinin olması da normal. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Malezya ve Türkiye arasındaki yakın ilişki Müslüman ümmetin faydasına olacaktır. Biliyoruz ki ümmet birçok sorun yaşıyor, sıkıntılarla baş etmek zorunda kalıyor. Dünyadaki İslam ülkelerinde oluşturulan zayıflık sebebiyle bu zorluklar yaşanıyor. Bu ülkelerin hepsi kalkınmış ve gelişmiş ülke olmalı. Birisi bunu sağlamalı ve Türkiye buna aday diyebiliriz. Türkiye geçmişte ümmetin kurtarıcısı olmuştur. Artık herhangi bir Müslüman ülke yok, ayağa kalkıp bizi koruyacak. Ebediyen bu böyle olacak diye bir şey yok. Bugün bir şeyler yapmalıyız, tamamen bağımsız olmalıyız. Her şeyi kendimiz yapabilir olmalıyız.

"MALEZYA ÜLKEMİZDE MUVAZZAF KONSOLOSLUK AÇMA KARARI ALDI"

Malezya Başkanı kıymetli dostum Başbakan Muhammed ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Muhammed duayen bir devlet adamı olmasının yan ısıra Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardandır. Kendisini 25 yıl sonra yeniden Türkiye'de misafir etmek bizim için ayrıcalıktır. Aslında D-8 üyesi iki stratejik ortak olarak işbirliğimize yönelik ne gibi adımlar atabileceğimizi görüşmelerimizde müzakere ettik. İlişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde sorunsuz bir biçimde devam ediyor. Malezya İstanbul'da muvazzaf başkonsolosluk açma kararını da almıştır. Bu adımın ikili ilişkilerimize kayda değer katkı sağlayacağı şüphesizdir.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BÜYÜK BİR TİCARET POTANSİYELİ VAR"

Uluslararası ortam istişarelerin bakan seviyesinde mecbur kılıyor. Aziz kardeşimle bu çerçevede mutabık kaldık. Filistin davası başta olmak üzere, İslam düşmanlığı gibi meseleler karşısında ortak tutum sergiliyoruz. Malezya ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Dışişleri Bakanları düzeyinde başlatılan Türkiye-Malezya-Pakistan üçlü işbirliği sürecinin ilerletilmesine destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye ile Malezya arasında değerlendirmeyi bekleyin büyük bir ticari potansiyel var. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin ilerletilmesi gündemimizin ön sıralarında yer almıştır. Ortaya koyduğumuz ticaret hacmi hedefi iki ülke arasında 5 milyar dolardır. 5 milyar dolar hedefine süratle ulaşmamız gerekiyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENDİĞİNE ŞAHİT OLACAĞIZ"

Malezyalı firmaların ülkemize yatırımların artarak devam etmesini düşünüyoruz. Savunma sanayi alanında işbirliğimizi geliştirmeyi öncelikle hedef olarak belirledik. Malezya'nın birikim sahibi olduğu otomotiv alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda mutabık kaldık. Beşeri temasları güçlendirmek amacıyla kültür, sanat, turizm, eğitim alanında atılabilecek adımları da önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Malezya arasındaki işbirliğinin her alanda ilerlediğine şahit olacağız.

TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA AYNI DURUŞU BENİMSİYORUZ

MAHATHİR MUHAMMED: Toplantımız gerçekten çok faydalı oldu. Aynı bakış açısından yaklaşıyoruz birçok konuya. Özellikle de Filistin sorununa. Aynı duruşu biz de benimsemek durumdayız. Bizim için tüm dünyaya Malezya ve Türkiye'nin Filistinliler'in yaşadığı soruna aynı yerden baktığını göstermek. Terörün sebepleri kabul edilip çözümlenmedikçe bugün karşılaştığımız türden terörizmin sonu gelmeyecektir. Terörizm memnuniyetsizlikten, insanların ya da ülkelerin baskı görmesi sonucu ortaya çıkan memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bu tür sebepleri ortadan kaldırılmadan sonlandırılması mümkün değildir. Sadece askeri yöntemlerle ortadan kaldırılmaz. Malezya da bu dönemi yaşadı. Hükümete karşı mücadele etmenin gereksiz olduğuna ve hükümetle birlikte çalışmanın daha faydalı olduğuna ikna oldular. İslam ülkeleri bugün bir karmaşa, çatışma süreci içerisinden geçiyor. Kesinlikle sorunun çözümlenmesi önceliklidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız görüşme sonunda birlikte çalışabileceğimize, bu sorunu çözebileceğimize emin olduk. Bir zamanlar çok büyük bir Müslüman medeniyeti vardı. Bugün aynı şeyi iddia edemeyiz. Hepimiz baskılanmış durumdayız. Bir geriye gidiş var. İslam medeniyetinin neden böyle bir düşüş içinde olduğuna bakmalıyız. Sebebi ortadan kaldırmak için doğru reçeteyi bulabilir ve İslam medeniyetini bir zamanlar olduğu gibi yine tüm dünyayı hayran bırakacak bir medeniyet haline getirebiliriz.

"HAKAN ATİLLA'YI SAHİPLENMEYECEĞİZ DE KİMİ SAHİPLENECEĞİZ. O BİZİM EVLADIMIZDIR"

SORULAR VE CEVAPLAR

SORU: Ümmetin yaşadığı zorluklarda bahsettiniz. Malezya ve Türkiye'nin bu sorunla ilgili olarak çalışacağından bahsettiniz. Özellikle birçok ülkenin örnek aldığı Müslüman liderler olarak Türkiye ile Malezya'nın birlikte çalışarak İslam dünyasına bir liderlik yapması söz konusu olacak mı? Özellikle Çin'in Müslümanlara uyguladıkları baskı karşısında bir liderlik olacak mıdır:

MAHATHİR MUHAMMED: Asıl önemli olan eyleme geçmektir. Üç Müslüman ülkenin birlikte çalışması önerisinde bulundum. Bu İslam ülkelerine üç ülkenin destek olması önerisinde bulundum. Bu sayede üç ülke birbirimizi destekleyerek sesimizi duyurabiliriz, örneğin savunma gibi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Özellikle İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda gerek Pakistan gerek Malezya gerek Türkiye olarak üçlü dayanışma zaten bir ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Ümmet olma bilincinin gereği olarak her alan ve sahada Dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapmak suretiyle atılması gereken adımlar neyse bu adımları şüphesiz ki atacağız.

SORU: Hakan Atilla dün tahliye oldu. Türkiye'ye geldi. İlk değerlendirmeniz ne olur? Kendisini yeniden değerlendirme noktasında bir görüşünüz var mı? Rusya vizeleri hayata geçecek mi hemen?

Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilan edildiği gibi Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, sıcak ilişiklerin bir neticesidir. Bu konuda adım atılmıştır. Hakan Atilla konusuna gelince, uzun bir süredir Halk Bankamızın genel müdür yardımcısının yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu.Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Sen şimdi önce ailenle, çocuklarınla bu arada dinlen, şöyle bir tatilini yap, ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'ye de bekliyorum, ziyaretimize gel ve orada oturur, konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' d edik. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir, o bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.