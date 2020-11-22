Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'ye korona mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Savaştan etkilenen bölgelere yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon, Suriye sınırları içerisinde milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım ve koruma sağlıyoruz. Ülkemize sığınanların toplumumuzla uyum içinde yaşamaları için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen gayret ediyoruz. Herkesin elini taşın altına sokmasını bekliyoruz.
Mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne tabiatı koruması mümkündür. Bu vahim tablonun oluşmasında küresel sistemin çözüm yerine sorun üreten yapısında payı vardır. Salgın bu çarpık yapıyı gözler önüne sermiştir. BM kürsüsünden yaptığımız 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın ne kadar doğru olduğu anlaşılmıştır. Farklı cepheler yürüttüğümüz hak, özgürlük mücadelesinin önemi ortaya çıkmıştır. Biz öncelikle kendi milli güvenliğimizi, can ve mal emniyetini sağlama almaya ardından bölgemizin iç barışına katkı sunmaya çalışıyoruz.
Suriye'de DEAŞ'la çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen 9 bin savaşçıyı yakalayıp, ülkelerine gönderdik. 100 bine yakın kişiye giriş yasağı koyduk. 411 bini aşkın Suriyeli kardeşimizin ülkesine dönmelerini sağladık. Libya'ya sağladığımız destek ülkenin iç savaşa sürüklenmesini önledi. Doğu Akdeniz'de daima soğukkanlı davrandık. Dağlık Karabağ'da işgalin son bulmasına katkı sunduk. Tüm insanlık olarak el ele verdiğimizde sıkıntılarımızın daha da hafifleyeceğine inanıyoruz.
Tarihi meshuliyetimiz yok denecek kadar az olmakla birlikte iklim değişikliğine katkı sağlıyoruz. Ülkemizdeki bioçeşitliliğin korunması için çabalarımızı artıyoruz. Paris anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili endişelerimizin giderilmemiş olması bizi yolumuzdan alıkoymuyor. Ülkeler arasındaki teknolojik uçurumun kapatılmasını amaçlayan BM Teknoloji Bankasına evsahipliği yapıyoruz."
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