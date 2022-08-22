Öğretmene eş durumu tayininde önemli gelişme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başta olmak üzere öğretmenlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum....

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DANIŞMA BİLGİ SİSTEMİ'Nİ DEVREYE ALDIK"

Danışma Bilgi Sistemi'ni devreye aldık. Üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu ve özel sektörde iş bulabilmelerini sağlamak için kariyer merkezlerinin kapasitelerini güçlendiriyoruz.

Hangi alana mercek tutarsak tutalım, her konuda mevcut kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak, halihazırda yaşadığımız sıkıntıları çözecek çalışmalar içindeyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili tüm kurumlarımız güçlü koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir.

Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz. Kabine gündemimizdeki bazı hususlarla ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. 3 hafta sonra 12 Eylül Pazartesi başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Ücretsiz ders kitaplarımızın basımı ve dağıtımı tamamlandı.

"YARDIMCI KİTAPLAR DA ÜCERETSİZ OLACAK"

Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz.

Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.

Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar.

10 bin okul projesi kapsamında 3 milyarlık proje kullanarak çok iyi çalışmalar gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar ana okulu sayısı 3 bine tamamlanacak. 1 Eylül'de atamalarını yapacağımız 20 bin öğretmenin 7 binden fazlasını okul öncesi öğretmenliğine tahsis ettik.

Yazın açtığımız bilim, sanat, matematik ve yabancı dil yaz okullarından 1 milyon çocuğumuz yararlandı. Bu yaz yeni projeyle kapalı köy okullarını imar ederek köy yaşam merkezleri haline getirdik. Okulların açıldığı tarihe kadar 1500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacağız. Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimizin başvurularının istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.

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