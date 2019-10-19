19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Batı'ya dikkat çeken mesajlar verdi.
"AFRİKA İLE ALTIN ÇAĞ"
"Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik" diyen Erdoğan, yatırımcıların Afrika'nın kalkındırılmasını sağlayan projelere önem verdiğini söyledi. Kıta ile münasebetin altın çağının yaşandığının altını çizen Erdoğan, “24 milyar doları bulan ikili ticaret artıyor. Turizm güçleniyor, her seviyede karşılıklı ziyaretler sıklaşıyor. Ticaretimizin önümüzdeki dönemde 50 milyar dolar seviyesinin de üzerine çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.
"RUANDA'YI SEYRETTİLER"
Ekonomik kalkınmayı çok görüyorlar diyen Erdoğan, “Ellerindeki her imkanı kullanıyorlar kıtanın tarihi biraz da bu yüzden yıkımların, soykırımların tarihidir. 1994’teki Ruanda soykırımda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu biliyorsunuz. Batı dünyası ve BM, Ruanda’da tam 3 ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini seyretmiştir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:
"DERS VERENİN GEÇMİŞİ"
"Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğdu. Batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından bile geçirmemişlerdi. Somali’nin arka planında kimlerin bulunduğu malumunuz. Orta Afrika Cumhuriyeti’ni karıştıranlar da yine aynı odaklar. Libya’nın istikrara kavuşmaması için savaş baronlarını destekleyenlerin de kimler olduğunu biliyoruz. Birçok karışıklığın adından batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor. Bize ders verenlerin geçmişinde ya işgal ya katliam ya da sömürgecilik lekesi var."
"SEBEP NEOKOLONYALİZM"
“Günümüzde kıtanın onca zenginliğine rağmen halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizm” diyen Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür diyerek Kudüs kırmızı çizgimiz diyerek adaletsizliklere karşı tepkimizi koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
"İSLAM'LA BAĞLARI YOK"
Terör örgütlerinin verdiği zarara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslamla bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar" dedi.
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