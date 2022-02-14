Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"BAE'yi son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız ziyaret etti. Bu ziyaretimle ilişkilerimizin hak ettiği ivmeyi yakalamasını umut ediyoruz. BAE ile ilişkilerimizde yeni dönemi başlattık. Bölgesel gelişmeleri de ele alacağız.
BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. BAE de Türkiye'deki dinamik ekonomik yatırımına katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Önde gelen yatırımcılarla bir araya geleceğim."
"Kovid-19 sürecinden sonra ilk ziyaretinizi gerçekleştireceksiniz. Emine Hanım sağlık durumu nasıl?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşim benimle bu ziyaretimde birlikte olamayacak çünkü henüz pozitif. Biz hamdolsun negatifiz ama o da tedavi sürecini hafif atlatıyor." dedi.
KDV indirimleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
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