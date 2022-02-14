Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Abu Dabi'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
Resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması, iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.
Bu kapsamdaki anlaşmalar arasında, Yatırım Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri de bulunuyor.
Ayrıca iki ülke arasında, Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da planlanıyor.
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