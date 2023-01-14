Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya eleştiriler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hazırlayanlardan olmadık, olmayız. Her hafta sonu bir ilimizin misafiri olmaya, insanlarımızla yüz yüze sohbet etmeye özel önem veriyoruz. varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz ülkemizi adım adım dolaşıyoruz.

Son 20 yılda olduğu gibi bugün de aşkla çalışarak, vatan toprağını ilmek ilmek dokuyoruz. Allah ömür, milletimiz yetki verdikçe tüm şehirlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Muhtarlarımız ve oda başkanlarımız demokrasimizin yereldeki en önemli temsilcileridir. Bu kardeşlerimiz sorumluluk duygusunun ne kadar ağır yük olduğunu gayet iyi bilirler. Siyasete bu görevlerden bismillah deyip; ilçesine, iline, Türkiye'ye hizmet etmiş birçok isim vardır. Emanete hıyanet etmeyen, mesuliyetini yerine getiren her bir kardeşimizin önünde kapılar sonuna kadar açıktır. Ülkesine ve milletine hizmet edenlerin aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

"HAKARET EDİYORLARDI"

"Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı günlerden hamdolsun Cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Aslında bu başlığı atanlar benim muhtar kardeşlerime hakaret ediyorlardı. Yani muhtarlık övülecek bir makam değil ve olamazsın. Rabbim öyle bir makam nasip etti ki milletinin lütfuyla Cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

Ülkemize tarihinin en büyük yatırımlarını, en kapsamlı demokrasi reformlarını kazandırma imkanları bulduk. Her alanda Muğla'yı ve diğer 80 vilayetimizi 20 sene öncesiyle mukayese edilemeyecek seviyelere getirdik. Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek, halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu sürece geçtik.

MUHTARLARIN YETKİLERİ VE HAKLARININ GENİŞLETİLMESİ

Muhtarlarımızın yetkilerini genişletmeye, özlük haklarını iyileştirmeye gayret ettik. Cumhurbaşkanlığının kapısını ardına kadar muhtarlara biz açtık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 38 bin muhtarımızla 52 buluşma gerçekleştirdik. Muhtarlarımız dertlerini, taleplerini devletin zirvesiyle buluşma imkanı buldu. Muhtarlarımız aracılığıyla birçok mahallemizin problemini çözdük. Yaptıkları vazifenin önemine mütenasip sayısız düzenlemeyle muhtarlarımızın yanında olduk.

Esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcileri ile hep yakın mesai içinde olduk. Kendisi de esnaflıktan gelen Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra da ülkemize hizmet mücadelesine devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Devletimizin asli görevi olan vatandaşa hizmet sorumluluğunu yerine getirebilmesinin sırrı istikrar ve güvendir. Yatırımlar hızlanmış, ekonomimiz büyümüş, demokrasimiz güçlenmiş, ülkemizin itibarı artmıştır. Türkiye iç siyasette istikrarı sağladıkça dışarıda da etkili sonuçlar almaya kavuşmuştur.

Bugün terör örgütlerinin başını ezebilmemizin, Ege'de haklarımızı savunabilmemizin, yurtdışındaki insanlarımızın haklarını koruyabilmemizin, kazandığımız tüm başarıların tüm nedeni güçlü bir yürütmenin varlığıdır.

Önce Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini sağlayarak ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek bu kazanımı perçinledik. Milletimize çok ağır bedeller ödetmiş, yürütmede çift başlılık sorununu çözüme kavuşturduk. Koronavirüs salgını başta olmak üzere karşılaştığımız krizlerde bu reformun ne kadar iyi bir tecrübe olduğunu gördük.

Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlayan her adımın sebebi budur. Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kavga, kargaşadır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek Türkiye'nin tekrar batağa saplanması demek.

ALTILI MASANIN ADAYI

Kavganın, entrikanın kesik olmadığı altılı masanın vaat ettiği sistem böyle bir modeldir. Bu derme çatma yapı, çalıştıkları yapıyı milletimize göstermektedir. Halbuki bunların bir araya gelme amacı bizimle yarışacak bir aday belirlemekti. Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara adayımız hazır dediler, sonra erken seçim olursa açıklarız dediler, her şeyi söylediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler. Cumhurbaşkanını bir grup genel başkanın emir eri yapmaya çalışıyorlar.

Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, ancak bizim kafası karışıklar kulübünün göze alabileceği bir kifayetsizliktir. Bu muhtarlar seçimi sen kazan, mahalleyi başkası yönetsin demekten başka bir şey demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir teklifi yapabilmeleri için ya ülkesine kastı olması ya aklını hırsının önüne vermesi gerekir.

Nefesleri daha ne kadar yeter bilmiyoruz ama 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır. Biz bunlardan da itibarını 5 paralık ettikleri adaylarından da hiçbir hayır gelmeyeceğini iyi biliyoruz."