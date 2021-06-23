Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel yönetimlere 2023 talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Koronavirüs salgını nedeniyle toplantılarımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Belediye başkanlarımızın çoğuyla görüşmelerimizi sürdürdük. Salgın şartlarının rahatlamasıyla sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.
AK Parti mahalli idareler karnesiyle milletimizin gözünde ibra olmuş bir partidir. 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıldır iktidarda tutan yerel yönetimdeki başarılarımızdır.
Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bölümünü belediyelerimiz yürütüyor. Büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunu unutmadan çalışmanız önemlidir.
AK Parti son 19 yılda insanımızın beklentisinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini de bekliyor. Muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, sorunlarının çözülmesini, ilgilenilmesini arzu ediyor.
Gönül belediyeciliği derken biz de bu anlayışı kast ediyoruz. Vatandaşa değer veren, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken güler yüzü, saygıyı, tevazuyu elden bırakmamanızı istiyorum. AK Partili belediye başkanı vatandaşın içinde olmalı, ulaşılabilir olmalı. Çarşıdan, pazardan ayağını kesmemelidir.
İcraat yapmadan, eser yapmadan sosyal medyadan vatandaşın kalbine girilemeyeceği açıktır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz.
Bizim öncelikli görevimiz, halkımıza hizmet etmek, adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sahip çıkmanızı istiyorum. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık çalışma ortaya koymanız gerekiyor. İhaleleri şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın. Tanıtıma önem verin.
Yerel yönetimler başkanlığımız illere özel çalışmalar yapıyor. Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Sizin başarınız 2023'teki seçimlerin sonuçlarını da etkileyecektir. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi özellikle rica ediyorum.
Milletimize ve şehirlerimize hizmet yolunda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.
Bu süreci gayet iyi hazmetmeli, halkımızla kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazi olmak, tevazu için çalışmaları yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev. 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini hatırlatıyorum."
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